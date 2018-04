Morto a soli 28 anni il dj Avicii

Il dj e produttore svedese Avicii è stato trovato morto in Oman. La publicist del 28enne, Diana Baron, lo ha reso noto con un comunicato citato dalla Cbs e dalla Nbc. Il corpo di Avicii, all'anagrafe Tim Bergling, è stato trovato nella città di Muscat. Non sono state rese note le cause del decesso.

L'artista, una delle star dell'Electronic Dance Music, in carriera ha conquistato due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e due nomination ai Grammy. Il suo successo principale è stato 'Le7els'. "E' con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Tim Bergling, noto anche come Avicii", si legge nella nota.

"E' stato trovato morto a Muscat, in Oman, nel pomeriggio di venerdì 20 aprile. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare la privacy necessaria in questo momento difficile. Non verranno diffusi altri comunicati". Avicii, sulla breccia sin dal 2011 con quasi 300 date live, nel 2012 ha impreziosito il suo curriculum con i remix di 'Girls Gone Wild' di Madonna e 'Superlove' di Lenny Kravitz all'Ultra Music Festival di Miami.

Dopo aver sofferto di pancreatite, nel 2014 era stato operato per l'asportazione della cistifellea e dell'appendice. Per motivi di salute, nel 2016, aveva abbandonato le esibizioni live, continuando l'attività in studio. "Mi sono preso il tempo di guidare per gli Stati Uniti con i miei amici e collaboratori, solo per vedere le cose in maniera diversa - aveva scritto in una lettera aperta - Mi ha veramente aiutato a rendermi conto che avevo bisogno di cambiamenti".