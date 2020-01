E' morto l'uomo più basso del mondo. Il 27enne Khagendra Thapa Magar, che misurava 67,08 cm secondo il Guinness World Records, è deceduto per una polmonite. Il giovane, riferisce la Bbc, era ricoverato in un ospedale in Nepal. Il Guinness World Records ha reso omaggio a Magar: "Non ha permesso che la sua piccola taglia gli impedisse di ottenere il massimo dalla vita".