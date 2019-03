Morto Jed Allan, patriarca della soap 'Santa Barbara'

L'attore statunitense Jed Allan, una delle star più amate di tante soap opera di grande successo, da 'Il tempo della nostra vita' a 'General Hospital', da 'Beverly Hills, 90210' a 'Santa Barbara (dove interpretava Channing Creighton 'C.C.' Capwell, patriarca della famiglia rivale dei Lockridge) è morto ieri sera nella sua casa di Palm Desert, in California, all'età di 84 anni.

L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato con un breve messaggio dal figlio Rick Brown sulla pagina Facebook dei fan dell'attore. "E' morto serenamente" circondato dalla sua famiglia ed è stato "amato tanto da noi e da tanti altri", ha scritto il figlio. Nato come Jed Allan Brown il 1 marzo 1935 a New York, nel quartiere del Bronx, esordì nel 1963 in tv e negli anni '60 e '70 ha recitato in tanti telefilm: da 'La grande vallata' a 'Mannix', da 'Colombo' a 'Il tenente Kojak', passando da 'Le strade di San Francisco' a 'Marcus Welby'. Tra il 1968 e '70 interpretò il ruolo del ranger Scott Turner in 'Lassie'. Tra il 1971 e il 1985 è stato il volto di Don Craig nella soap "Il tempo della nostra vita".

Jed Allan ha riconquistato grande popolarità con la soap opera 'Santa Barbara' dove ha interpretato il capostipite della famiglia Capwell (1986-1993). Nella serie tv 'Beverly Hills, 90210' ha interpretato Rush Sanders (1994-1999). Ha recitato anche in 'The Bay', 'Walker Texas Ranger', 'Due poliziotti a Palm Beach', 'Six feet Under' e 'Csi: Miami'.