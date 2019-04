Morto Jean Louis David

E' morto a 85 anni in seguito a una lunga malattia Jean Louis David, il cui marchio di saloni di bellezza è noto e diffuso in tutto il mondo. Ne ha dato notizia l'emittente 'Bfmtv', secondo cui David è morto in Svizzera dove viveva dal 2002, anno in cui aveva venduto il suo impero al gruppo americano associato al marchio Franck Provost.



Nato nel 1934 a Parigi, David, proveniente da una famiglia di parrucchieri, all'inizio tenta la strada della moda. Poi, negli anni Cinquanta apre il suo primo salone nella capitale francese, a rue Matignon, diventando presto punto di riferimento per le star dell'epoca. Nel 2013, al giornale svizzero Bilan, raccontò: "A vent'anni ho avuto la fortuna di tagliare i capelli di Kim Novak".



