E' morto Gianni De Michelis

E' morto a 78 anni Gianni De Michelis, ex ministro degli Esteri e figura di primo piano del Psi. Lo annunciano fonti parlamentari. Nato a Venezia il 26 novembre 1940, De Michelis è stato segretario nazionale del Nuovo Psi, ha aderito alla Costituente del Psi e successivamente a 'Riformisti italiani', il progetto di Stefania Craxi.



De Michelis è stato "un eccellente uomo politico e uomo di Stato, un socialista coerente. Per me è un grande dolore la sua scomparsa - ricorda Bobo Craxi all'Adnkronos -. Uno degli uomini più intelligenti della Prima Repubblica, aveva una lungimiranza nella lettura delle vicende politiche, in particolare di natura internazionale. E' stato, nella vicenda tragica che ha coinvolto il Psi, uno degli uomini più vicini a mio padre".



"Per me, per tutti quelli della mia generazione, è stato di grandissimo insegnamento - prosegue Craxi -. Ha tenuto in mano la bandiera nel momento in cui sembrava non ci fosse più niente da fare, è stato coraggioso, leale e coerente con il vero ideale della sua vita". "Mi riempie di tristezza il modo con cui ha finto la sua esistenza, era profondamente segnato dalle vicende degli anni '90 sul piano fisico, ed era un lavoratore infaticabile e questo certo non ha contribuito alla sua salute", conclude.