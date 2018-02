Morti asfissiati mentre hanno rapporti in auto. I corpi trovati nudi dalla polizia

Sono morti mentre stavano facendo sesso in auto, un uomo di 39 anni e una donna di 44. La coppia è stata rinvenuta priva di vita all’interno della vettura, parcheggiata in un garage nella città di Bottrop, in Germania.

Secondo i primi rilievi i due sarebbero morti asfissiati: prima dell’amplesso, infatti, avrebbero lasciato il motore dell’auto acceso, per riscaldarsi. Una mossa fatale, poiché l’auto si trovava appunto chiusa nel garage.

A trovare i due, completamente senza vestiti, le forze dell’ordine allarmate dalla famiglia di lui che non aveva più notizie dell’uomo da giorni.