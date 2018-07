Morte ex Miss Gran Bretagna, trovato senza vita il fidanzato

Trovato senza vita pochi giorni dopo il funerale della fidanzata Sophie Gradon, modella e ex Miss Gran Bretagna. Sulla morte di Aaron Armstrong, 25 anni, "non si ritiene che vi sia alcun coinvolgimento da parte di terzi" ha fatto sapere la polizia di Blyth, nella contea di Northumberland, in Inghilterra. Molto probabilmente, raccontano i media britannici, il dolore per la perdita della fidanzata potrebbe averlo spinto a un gesto estremo.

Ma le autorità stanno aspettando il referto del medico legale per determinare le cause del decesso. Il suo corpo è stato trovato lo scorso 10 luglio, poco più di due settimane dopo che la compagna Sophie Gradon, Miss Gran Bretagna nel 2009, era stata trovata senza vita proprio dal giovane in un appartamento della famiglia di lei.

Era lo scorso 20 giugno. Pochi giorni dopo, su Instagram, in una delle tante dediche alla fidanzata, il 25enne aveva scritto: "Sei la stella più luminosa del cielo, presto saremo di nuovo insieme".