Morta Maria Pia Favit, noto e apprezzato medico di Treviso

TREVISO - Se ne è andata a 66 anni dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una grave malattia oncologica, Maria Pia Favit, medico di base molto conosciuta in città.



Abitava e aveva l’ambulatorio in piazza del Grano. Veneziana di origine, laureatasi in medicina e chirurgia giovanissima a Padova, figlia di un noto medico, Pia Favit aveva, negli anni, acquisito una competenza medica vastissima con quattro specialità in oncologia, scienza dell’alimentazione, medicina del lavoro ed immunologia.



Per vari decenni ha lavorato in ambito ospedaliero nel veneziano ed è cresciuta professionalmente nell’ambulatorio paterno a Favero Veneto. Dal 2002 si è trasferita a Treviso per ragioni famigliari ed ha operato, fino a che la malattia non le ha tolto le forze impedendole di lavorare, come medico di base con l’ambulatorio in piazza del Grano, dove era conosciutissima per l’umanità, la simpatia, la disponibilità con tutti.



Lascia il marito Paolo Petrani, ingegnere, il figlio Gabriele, l’anziana madre, i fratelli ed i tanti pazienti che seguiva con passione, umanità e competenza. Il funerale si svolgerà lunedi 11 novembre, alle ore 14, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso.