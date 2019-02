Morta Lisa Sheridan di CSI, è giallo su cause

E' morta l'attrice Lisa Sheridan. Quarantaquattro anni, ha recitato in diverse serie tv come CSI, Invasion e Halt and Catch Fire. A confermare la notizia a 'People' il suo manager, Mitch Clem. "Abbiamo amato tutti Lisa e siamo devastati da questa perdita", ha detto Clem affermando che il decesso è avvenuto "lunedì mattina, nel suo appartamento a New Orleans. Stiamo aspettando un rapporto dei coroner sulla causa".



Il manager dell'attrice ha negato che la 44enne si sia tolta la vita: "La famiglia ha confermato inequivocabilmente che questo non è un suicidio. Qualsiasi voce su questo argomento è infondata al 100%".



Gli amici e i colleghi di Lisa Sheridan hanno condiviso sui social la notizia della scomparsa. Tra questi anche Donna D'Errico, l'ex Baywatch, che aveva lavorato con lei nel 2015 nel film 'Only God Can': "Ho appena appreso la notizia che la mia cara amica, l'attrice Lisa Sheridan, è morta. Sono seduta qui stordita. Io e Lisa abbiamo lavorato insieme 5 anni fa e siamo rimaste molto legate anche dopo la fine delle riprese", scrive su Facebook. "È così raro trovare persone gentili come lei in questo settore, in questa città - si legge ancora nel post - persino in questo mondo. Era veramente una delle persone più sincere e dolci che abbia mai incontrato nella vita".