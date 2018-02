E' morta a 53 anni Emma Chambers, attrice di Notting Hill

Si è spenta a soli 53 anni l’attrice inglese Emma Chambers. Per molti lei era Honey, la sorella di Huge Grant nel film Notting Hill. L’attrice, come riportano i media inglesi, si è spenta per cause naturali.

Migliaia i messaggi di cordoglio lasciati in questi giorni da parte dei fan. “Era divertente e dolce oltre a essere una grande attrice”, è stato il commento su Twitter di Huge Grant.

Chambers era sposta con il collega Ian Dunn.