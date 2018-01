Morde la batteria dell'iPhone per capire se è originale, gli esplode in bocca

Non si fidava dell’originalità della batteria e, per testarla, l’ha morsa. Ma questa gli è esplosa in bocca. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto mei giorni scorsi in un negozio di elettrodomestici di seconda mano in Cina.

Il cliente era interessato all’acquisto di un iPhone usato ma, per evitare di acquistare un prodotto "made in China", ha voluto assicurarsi dell’originalità della batteria con i propri denti.

La batteria però, non si sa ancora per quale motivo, è esplosa nella bocca del cliente, che pare non si sia comunque fatto troppo male.

Nonostante o proprio per l’esplosione, l’uomo non è riuscito a capire se si trattasse di un prodotto originale.