A Monza è grande Imoco: vittoria nell'andata di Coppa Italia

MONZA - Campionato o Coppa cambia poco: per l'imoco Volley, quando incrocia Monza, è sempre vittoria.



Hanno detto questo i quattro giorni appena trascorsi: dopo la vittoria in campionato al Palaverde, stasera a Monza si giocava il match di andata di Coppa Italia.



Le ragazze di Santarelli non hanno deluso e anzi hanno sempre macinato gioco. In pratica il confronto c'è stato solo nel primo set, quando le brianzole hanno tenuto testa alle Pantere.



Il passaggio a vuoto delle lcoali nel secondo parziale ha spianato la strada alle giallobù che tornano dalla lombardia con il 3-0 in stasca e tante conferme prima del ritorno in programma a Treviso domenica prossima alle 17.



Partita grandiosa di Samanta Fabris con 21 punti, ottima anche Kimberly Hill con 15. Dall’altra parte non bastano i 10 punti dell'ex di turno Serena Ortolani.



SAUGELLA MONZA - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3

(23-25, 13-25, 19-25)



Imoco: Lowe,Wolosz 1,Folie ne,Danesi 6,Hill 14,Sylla 5,De Gennaro, Fersino, Bechis, Fabris 21,Tirozzi 1, De Kruijf 6, Moretto ne. All. Santarelli

Saugella: Hancock 6,Ortolani 10,Begic 3,Orthmann 7,Adams 5, Melandri 8, Arcangeli , Bianchini ,Partenio ne,Buijs 4,Balboni ne, Facchinetti ne, Devetag 3.All.Falasca

Durata set: 28′,21′,26′

MVP: Fabris

Punti fatti: 54-71

Punti vinti al servizio: 14/55 (25%) - 30/70 (43%)

Punti vinti in ricezione: 40/70 (57%) - 41/55 (75%)

Massimo punteggio di fila: 4-7

Errori al servizio 8-7

Timeout : 2-2