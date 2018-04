A Montecatini match point per la finale scudetto

CONEGLIANO - Dopo le vittorie delle Pantere in gara1 a Firenze (3-0) e in gara2 al Palaverde (3-1), domani sera (martedì) alle 20.30 al PalaTerme di Montecatini l’Imoco Volley ha la prima di tre “palle match” per qualificarsi alla Finale Scudetto, nella gara3 in casa della Savino del Bene Scandicci.



Pantere al completo per questa terza sfida, partite oggi pomeriggio per la Toscana per cercare domani una vittoria che qualificherebbe Conegliano alla terza Finale Scudetto della storia gialloblù. In caso di vittoria di Scandicci invece la serie si sposterebbe poi venerdì sera alle 20.30 al Palaverde per gara4. Domani a Montecatini l’Imoco Volley sarà seguita da un pullman di tifosi.



Asia Wolosz, regista e capitana Imoco Volley: “In questo periodo ci funziona tutto molto bene, il gruppo è compatto e c’è grande serenità in squadra, condizioni che ci permettono di superare anche le situazioni difficili e di trovare risorse importanti all’interno del gruppo in ogni situazione.



Le prime due partite di semifinale sono andate bene, ma sappiamo tutte che Scandicci non vorrà lasciare così il campionato e domani farà di tutto per vincere e allungare la serie. Sono sicura che partiranno a mille giocandosi il tutto per tutto, noi dovremo essere attente a non concedere troppo e impostare la partita secondo il nostro gioco e i nostri ritmi che ci stanno dando tante soddisfazioni in questo periodo.



So che ci saranno tanti nostri supporters anche domani, non finirò mai di dire che abbiamo i migliori tifosi in assoluto e che è un onore e una gioia scendere in campo per loro in casa e in trasferta, sapendo che sono sempre al nostro fianco.”