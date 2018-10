Montebelluna, al via Fiera Recam: ecco le novità

MONTEBELLUNA – Da domani, Montebelluna è pronta ad accogliere la prossima edizione di Fiera Recam. Nei giorni 13-14 e 20-21 ottobre, nell’area di via Sansovino, accanto alla caserma dei carabinieri, si terrà la 19ª edizione della manifestazione dedicata al mondo della casa, dalla posa del primo mattone alla scelta degli arredi, dalla ristrutturazione alla pulizia degli ambienti. La fiera rimarrà aperta il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. Che l’obiettivo del visitatore sia costruire una nuova abitazione secondo i dettami della bioedilizia o i canoni tradizionali, oppure ristrutturare e rendere più efficiente l’abitazione di famiglia usufruendo degli incentivi statali, oppure, ancora, dare un tocco di freschezza e novità alla propria abitazione, Fiera Recam è il luogo più indicato per trovare spunti e suggerimenti che scaturiscono dall’incontro con le migliori aziende del settore del nostro territorio: imprese di costruzioni, di infissi, di arredi, ma anche di impiantistica, di sicurezza e di home decor.

«Quando si interviene sulla propria casa quello che conta è il rapporto umano con gli operatori ovvero con chi ti entra in casa e mette le mani sugli ambienti in cui vivrà la tua famiglia - spiega Guido Zancanaro, titolare di Gu & Gi Equipe, che organizza e promuove Fiera Recam -. Questa Fiera ha il pregio da sempre di mettere in contatto persone, di creare relazioni fiduciarie tra chi offre un servizio e chi acquista. La scelta della casa - la sua costruzione o la ristrutturazione – sono decisioni delicate che vanno prese in base a criteri razionali, non emotivi. Per questo, il rapporto umano, il guardarsi negli occhi, il poter conoscere le persone e toccare i materiali rimangono valori fondamentali». Le novità del settore sono presentate su oltre 3 mila mq coperti che accolgono più di 100 stand con le 80 aziende espositrici. La casa del futuro è sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e alla salute di chi la vive, ecologica. È una casa che fa risparmiare perché abbatte i consumi di energia e di acqua e le immissioni nell’ambiente.

«Dopo gli anni della crisi nei quali è comunque riuscita a rimanere un punto di riferimento qualificato del comparto casa, oggi Fiera Recam può giocare una partita ancora più importante a fronte dei primi segnali positivi di ripresa economica – afferma il sindaco di Montebelluna Marzio Favero -. Il termine della bolla speculativa edilizia, la quale è stata fra le concause della crisi economica, oggi obbliga a una riflessone sull’esigenza di dare tranquillità al mercato attraverso scelte di investimento qualificate anche e soprattutto sul piano della compatibilità ambientale declinata sia in termini di risparmio energetico sia in termini di qualità costruttiva. I numerosi eventi collaterali saranno un’opportunità importante di riflessione critica, non solo per gli addetti ai lavori».

E infatti novità importante di Recam 2018 sono proprio gli eventi collaterali, una quindicina tra convegni e laboratori (anche per bambini) con focus diversi: dalla pulizia eco-bio della casa (in collaborazione con Verdevero) alla presentazione di materiali da costruzioni innovativi come la canapa; dagli aspetti fiscali, catastali e umani dell’eredità alle radiazioni della tecnologia che influenzano la vita. E per chi è alla ricerca di spunti e soluzioni per la propria casa da non perdere è l’opportunità offerta da Made in Italy Academy: i loro interior designers offriranno consulenze gratuite a tutti i visitatori che lo vorranno. Sarà sufficiente portare la piantina della propria casa e un consulente sarà a disposizione per fornire nuove idee. Insomma, a Recam nulla manca per definire il carattere del luogo più familiare e desiderato: la propria casa.

Altra novità importante 2018 sono i workshop artistici, dall’acquerello alla street art, dalla scultura alla digital art, dalla pittura realista all’arte per i bambini e, per finire, una dimostrazione di arte calligrafica. Un’offerta per soddisfare gli interessi di un’utenza ampia e diversificata. Inoltre, anche quest’anno non manca la collaborazione con l’Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna che presenterà il progetto Monte Tomba, attività che sta sviluppando da quattro anni su incarico del gruppo ANA di Cavaso del Tomba nell’ambito dei progetti di commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale.che nello spazio dedicato esporrà i lavori degli studenti. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna Recam Art Gallery con l’esposizione di opere di artisti del territorio lungo il percorso della fiera. Gli artisti che espongono quest’anno sono: Mauro Masin, Patrizia Biaducci, Giancarlo Poloni, Gino Rizzardo, Gioacchino Merlo, Mario Marcon, Lucia Sartor, Contarin Antonella, Serena Casali. Saranno esposte anche le foto dell’Associazione Naturalistica Bellona di Montebelluna con l'obbiettivo di diffondere le Scienze Naturali. A commento delle foto anche le poesie di Jack Boscaglia.

Da segnalare, infine, la presenza del Rotary Club di Castelfranco Veneto-Asolo impegnato nei progetti in Ethiopia: “Fondo per la maglieria di Nazareth-Adama” e “Fondo per il sostegno e l’assistenza alla donna nel periodo prenatale, del parto e postnatale e del nascituro nell’Health center di Wassera”.

Orari: sabato 13 e 20 ottobre dalle 14.00 alle 19.00 domenica 14 e 21 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 Fiera Recam - Via Sansovino (accanto alla caserma dei carabinieri) - Montebelluna (TV) Quote ingresso: intero € 6,00 - Ridotto € 5,00 - gratuito per i ragazzi fino ai 15 anni

Per maggiori informazioni, programma e e per richiedere il biglietto ridotto: www.recam.it