Mondo dell'atletica in lutto: si è spento il professor Ivo Merlo

MONTEBELLUNA – Mondo dell’atletica veneta in lutto: si è spento a 70 anni il professor Ivo Merlo (in foto), dirigente e tecnico. In base a quanto fa sapere il Comitato regionale Veneto della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, si trovava ricoverato all’ospedale di Padova da qualche settimana a causa di una malattia di cui soffriva da tempo. Era stato insegnante di educazione fisica e per circa trent’anni, insieme al presidente Roberto Miotto, era stato l’anima dell’Atletica Montebelluna.

“La società – spiega la Fidal - con il suo apporto, era cresciuta sino a diventare un faro nel panorama dell’atletica regionale”.

“Conclusa l’esperienza nel club della sua città, Merlo era entrato nel settore tecnico dell’Atletica Pederobba e continuava a collaborare con alcune società della provincia di Treviso – prosegue la Fidal -. La sua passione per l’atletica, che viveva a tutto tondo, ma con un’attenzione particolare per l’attività giovanile, l’aveva portato a ricoprire numerosi incarichi anche in ambito federale.

A partire dagli anni ’80, era stato giudice di gara e, a più riprese, aveva ricoperto le cariche di presidente del Comitato provinciale di Treviso e consigliere provinciale e regionale della Fidal. Tuttora ricopriva l’incarico di segretario del Comitato provinciale di Treviso. Ai famigliari di Ivo Merlo vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente del Comitato regionale, Christian Zovico, del presidente del Comitato provinciale di Treviso, Oddone Tubia, e dell’atletica veneta tutta”.

(Fonte foto: Fidal)