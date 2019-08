Il mondo del calcio ricorda Francesco Giuriati

TREVISO - Il mondo del calcio trevigiano ieri mattina si è fermato per dare l’ultimo saluto a Francesco “Jack” Giuriati, giocatore di Serie A e allenatore delle giovanili.



Aveva 63 anni, si è spento a causa della Sla, un morbo che spesso è stato causa di decessi nel mondo dello sport.



Ieri le esequie sono state celebrate a Santa Maria del Sile. Presenti tanti volti noti del calcio trevigiano.



Presenti Alberto Cavasin, già allenatore in Serie A, e l’attuale tecnico del Treviso Francesco Feltrin: con lui anche il team manager Antonio De Santis.



Ma anche le giovanili del CasierDosson perchè è lì che Jack ha allenato in queste ultime stagioni.



Lascia la figlia Valentina, la mamma Elda, la sorella Giovanna.