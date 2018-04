Mondiali Russia 2018: è sempre Germania-Brasile

ROMA - Mancano ormai poco meno di due mesi all’inizio del Campionato del Mondo di calcio in Russia. Si parte col match fra i padroni di casa e l’Arabia Saudita, la meno quotata fra tutte le squadre analizzate da bwin, data mille volte la posta. Che possa esserci un Leicester anche per le Nazioni impegnate nella rassegna intercontinentale risulta piuttosto difficile, sarebbe quasi un caso unico nella storia di una manifestazione che ha sempre premiato se non la favorita, quanto meno una delle grandi del panorama calcistico mondiale.

I campioni uscenti della Germania, vittoriosi nella finale in Brasile contro l’Argentina nei supplementari sono i favoriti per la vittoria finale a pari merito col Brasile, dati ambedue a 5.50. Quella che era stata la più incredibile delle semifinali nella storia dei Mondiali, col 7-1 rifilato dai tedeschi ai carioca a casa loro, sembra poter essere, tabellone permettendo, la finale possibile di Mosca. Entrambe le nazionali arrivano al top, coi loro big presenti e pronti a confermarsi come le più temute dell’intera manifestazione.

Subito dietro loro troviamo quotate a 7 la Spagna e Francia. La prima pur attraversando un periodo di ricambio generazionale, partito nel 2014 da cui uscirono nei gironi in qualità di campioni uscenti (come l’Italia nel 2010 in Sudafrica), sembra aver trovato nuove leve dalle quali ripartire, come Morata e Isco su tutti. È la Francia però a presentare il parco talenti maggiore, dopo aver perso a sorpresa gli Europei nel 2016 in casa contro il Portogallo. Una generazione di giovani fenomeni, da Pogba a Martial fino a Griezmann: probabilmente nessun’altra selezione può annoverare un tale mix di esuberanza e potenza.

Fuori dal podio delle favorite, un po’ a sorpresa, l’Argentina di Messi. Una qualificazione acciuffata all’ultima giornata con la tripletta della Pulce, quotata l’albiceleste a 9.50 e con un reparto offensivo senza eguali, dove gente come Dybala e Icardi rischia seriamente di restare fuori dall’elenco convocati. L’outsider n.1 è il Belgio, atteso da una prova di maturità importante. E’ forse la squadra migliore di sempre: Lukaku, Mertens, Hazard, Nainggolan (se convocato) sono solo alcuni dei fenomeni dei fiamminghi. Data a 18 invec l’Inghilterra, chiamata finalmente ad una buona prova dopo diverse edizioni piuttosto deludenti per gli standard dei tre leoni.

Il Portogallo campione d’Europa in carica di Cristiano Ronaldo gode di poca fiducia, a 23: una piacevole sorpresa e scommessa, potrebbe essere data dalla Croazia dei tanti “italiani”. Mandzukic, Perisic e Brozovic fino ai madrileni Kovacic e soprattutto Modric: la quota a 34 sembra piuttosto appetibile. Per gli assoluti amanti del rischio, ecco l’Egitto di Salah a 300 volte la posta. La stagione dell’egiziano è stata folle, coi reds in semifinale di Champions ed un Cuper che avrà a disposizione una buona squadra per superare i gironi.

Mancheranno Italia e Olanda, ci saranno Panama e Costa Rica: sarà il mondiale delle sorprese, o delle ennesime conferme? Noi, purtroppo, lo vedremo (forse) dal divano di casa da spettatori tristi e malcapitati.