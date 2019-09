Mondiali paralimpici, Bebe Vio oro nel fioretto

MOGLIANO - Bebe Vio cala il tris e conquista il terzo titolo di campionessa del Mondo di fioretto femminile categoria B, ai Mondiali di scherma paralimpica a Cheongju, in Corea del Sud.



Per l'azzurra di Mogliano Veneto è il terzo titolo iridato consecutivo dopo quelli vinti ad Eger 2015 e Roma 2017. L'esultanza per l'azzurra è giunta alla stoccata del 15-5 con cui, nell'assalto finale, ha superato la cinese Xiao Rong.



L'azzurra ha però contenuto l'esultanza perché la stoccata decisiva è giunta per via di un rosso comminato all'avversaria sul punteggio di 14-5 in favore della moglianese.



La campionessa paralimpica, dopo il percorso netto nella fase a gironi, aveva sconfitto agli ottavi per 15-3 l'ungherese Gyongyi Dani, proseguendo poi con il successo per 15-4, ai quarti, contro la russa Viktoria Boykova e con la vittoria, col punteggio di 15-8, in semifinale contro l'altra portacolori russa Ludmila Vasileva.