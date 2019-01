Molinetto della Croda, assolti dall'accusa di omicidio i 4 imputati

REFRONTOLO - Sono stati assolti oggi dal Tribunale di Treviso, perché il fatto non sussiste, i quattro imputati della tragedia avvenuta il 2 agosto 2014 a Refrontolo, quando un'esondazione del torrente Lierza, dovuta a forti piogge, fece collassare il tendone di una festa paesana nei pressi del Molinetto della Croda, causando la morte di quattro persone.

I soggetti incriminati dalla Procura della Repubblica di Treviso erano Annalisa Romitelli, al vertice dell'ufficio tecnico comunale di Refrontolo, Leopoldo Saccon e Celeste Granziera, entrambi consulenti esterni del Comune per la predisposizione del Piano di assetto territoriale, ed il presidente della Pro Loco, Valter Scapol. Le accuse principali erano di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Nel disastro persero la vita Maurizio Lot, Giannino Breda, Fabrizio Bortolin e Luciano Stella.

"Con questa sentenza finisce un incubo per quattro persone accusate, ma anche per il mondo del volontariato, messo sotto accusa con il Presidente della Pro Loco". Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "E' un bene - prosegue il Governatore - che questa sentenza abbia fatto chiarezza su tutta la vicenda, escludendo responsabilità che finivano per ricadere su tutto il settore del volontariato, composto da gente che dona ore e lavoro alla comunità". Al contempo, Zaia rivolge un ricordo alle vittime, "che non potremo mai dimenticare", e alle loro famiglie "alle quali siamo tutti vicini, come singoli e come comunità".