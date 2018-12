Mogliano vince la prima gara di Coppa Italia

MOGLIANO V.TO – Arriva finalmente per il Mogliano Rugby 1969 anche la prima e tanto cercata vittoria in Coppa Italia. Partita che non decolla mai veramente, le fasi statiche sono state il filo conduttore di quasi tutto il match e questa volta i biancoblù sono stati bravi a sfruttare le occasioni create concludendo il match a proprio favore. Durante la gara i rari tentativi di aprire il gioco sono sempre stati bloccati dalle difese oppure da errori nella gestione dell’ovale. La svolta dell’incontro avviene verso la fine della prima frazione, grazie ad un bel “buco” trovato da Da Re nella difesa sandonatese, che porta al giallo del mediano di mischia ospite e, sulle seguenti mischie chiuse, alla meta del man of the match Joe Toai Key.

Ripresa che vede Mogliano allungare nel punteggio, prima con Caila, e poi con Fabi, sempre in conseguenza al grande lavoro del pacchetto. Non arriva purtroppo la quarta meta del bonus, mentre San Donà, dopo ripetuti tentativi, riesce a violare la linea di meta biancoblù. La partita però non si riapre, e poche sono le occasioni da entrambe le parti fino al fischio finale del direttore di gara. Dopo aver guadagnato i primi quattro punti in questo torneo, l’attenzione si sposta interamente sulla trasferta prenatalizia in casa del Rugby Reggio. Partita difficile ma fondamentale nell’economia del Campionato, prima della pausa per le festività.

Il commento di Salvatore Costanzo: “Nessuna delle due squadre ha fatto mai partire veramente la partita, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo forse abbiamo visto più voglia di creare qualcosa, ma ci sono stati troppi errori, sui passaggi, nelle touche, troppi per poter vedere davvero una bella partita. Oggi però la cosa importante era vincere, in particolare per il risvolto mentale che una vittoria come questa può lasciare. Ci teniamo le cose comunque positive che ci sono state, come la conferma della buona prestazione di alcuni dei giocatori meno impiegati finora, che potrà rivelarsi molto importante per l’economia del gruppo anche nelle partite a venire.”

Tabellino:

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 15 dicembre 2018

Coppa Italia, IV giornata

MOGLIANO RUGBY 1969 v LAFERT SAN DONA’ 19 – 10 (7-3)

MARCATORI: pt. 30′ c.p Owen (0-3); 40′ m. Toai Key tr. Adam (7-3);

st. 2′ m. Caila tr. Adam (14-3) 15′ m. Fabi n.t.r Adam (19-3); 29′ m. Ros tr. Owen (19-10)

MOGLIANO RUGBY 1969: Facchini; Adam, Ceccato Edoardo, Pavan, Guarducci (Cap.)(57′ Gallinberti); Da Re (70′ Gubana); Fabi (65′ Cervellin); Toai Key, Carraretto, Mengotti (73′ Finotto); Vizzotto, Caila (57′ Marini); Cincotto (70′ Michelini), Ferraro (48′ Delorenzi), Di Roberto (70′ Buonfiglio)

all.: Costanzo

LAFERT SAN DONA’: Reeves (66′ Biasuzzi); Falsaperla, Owen, Bertetti, Crisantemo (57′ Balzi); Gentili, Petrozzi (57′ Crosato); Derbyshire (70′ Zuliani), Bacchin G., Vian (50′ Pasqual); Riedo (64′ Jack), Sutto; Thwala (57′ Ros), Nicotera, Zanusso (50′ Dal sie)

all.: Green

arb. Carlo Pastore (Belluno)

g.d.l. Stefano Bolzonella (Cuneo), Mattia Giacomini (Treviso)

quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: 39′ Petrozzi (giallo);

Calciatori: Adam 2/3 (Mogliano Rugby 1969); Owen 2/2 (Lafert San Donà)

Note: Pomeriggio molto freddo, terreno di gioco in buone condizioni, circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Lafert San Donà 0

Man of the match: Joe Toai Key (Mogliano Rugby 1969)