A Mogliano la staffetta contro la violenza sulle donne

MOGLIANO - Si è tenuta domenica a Mogliano la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una Staffetta.



I tanti partecipanti hanno percorso il Terraglio con partenza a nord da Frescada - Preganziol alle 9.30 e a sud da Marocco di Mogliano alle 11.00.



I due gruppi sono giunti in Piazza Caduti a Mogliano Veneto poco prima di mezzogiorno per il momento conclusivo e una riflessione sul tema della violenza contro le donne.

Presenti gli amministratori di Mogliano, Casier, Casale sul Sile, Marcon, Preganziol e Zero Branco.