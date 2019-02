A Mogliano si torna a respirare, rientrato l'allarme smog

MOGLIANO - Rientra l’allarme inquinamento: l’agenzia regionale per l’ambiente ARPAV infatti ha comunicato che, a partire da domani, martedì, l’area di Mogliano rientrerà al livello verde per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico da PM10.



Rientra di conseguenza nella normalità la circolazione veicolare nel territorio del Comune di Mogliano Veneto, fatte salve le prescrizioni contenute nell’Ordinanza dello scorso dicembre contenente provvedimenti per la limitazione dell’inquinamento.



L’Ordinanza in vigore ha stabilito misure restrittive alla circolazione modulate sulla base del livello di allerta raggiunto: Verde, Arancione, Rosso, diventando via via più restrittive a partire dal livello verde (nessuna allerta) fino al livello rosso (allerta massima).



Nel sito di ARPAV vengono pubblicati giornalmente i livelli di PM10 raggiunti con raffigurazione del corrispondente livello di allerta. Le informazioni pubblicate consentono di essere costantemente informati sulla situazione della qualità dell’aria e sulle misure di prevenzione disposte dall'Ordinanza.