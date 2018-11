Mogliano, intesa Comune - sindacati sui parcheggi del Distretto sanitario

MOGLIANO - A Mogliano raggiunto l'accordo sui parcheggi del distretto sanitario.



Martedì 27 novembre l’Amministrazione comunale di Mogliano Veneto e lo SPI CGIL di Treviso si sono incontrati per confrontarsi sul Piano parcheggi redatto dal Comune prima della chiusura per i lavori dell'area ex Macevi del Centro.



All’incontro erano presenti il sindaco Carola Arena e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Catuzzato per l’Amministrazione comunale di Mogliano e il segretario generale Paolino Barbiero (nella foto), Maurizio Busso e Franco Baggioli per lo SPI CGIL di Treviso.



Il Piano consiste in 3 aree parcheggio libere già disponibili (quella, recentemente riqualificata, davanti al cimitero, quella di via Verdi realizzata ex novo, e quella del parco Primavera, adiacente alle piscine) e la realizzazione di ulteriori 70 posti auto nell'area retrostante il Distretto socio-sanitario i cui lavori saranno conclusi nei prossimi mesi.



Si è convenuto che, per agevolare l'utenza del Distretto, verrà posticipato alle 9.30 l'inizio della fascia oraria a pagamento per il parcheggio a ridosso del Distretto socio- sanitario.



Il Piano di recupero del Centro prevede anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale di attraversamento est-ovest, come collegamento del Distretto e di piazza Donatori di sangue con il parcheggio gratuito di via Verdi, retrostante il cimitero.



Inoltre, verrà realizzato il collegamento, attraverso la passerella appena realizzata sulla Fossa Storta, tra i parcheggi del parco Primavera adiacente alle piscine, e quello di via Verdi, entrambi gratuiti.



“Gli obiettivi condivisi con l’Amministrazione comunale mirano a ridurre il disagio per i cittadini, in particolare per gli utenti del Distretto sanitario e per i lavoratori che vi operano – spiega Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di Treviso -. Così come tutti i lavori di riqualificazione dell’area, dagli stabili alle connessioni viarie e pedonali, devono avere il fine della miglior fruizione dei servizi”.



“Dopo tanti anni di attesa – aggiunge Carola Arena, Sindaco di Mogliano Veneto – gli interventi in corso sono un importante investimento di rigenerazione del centro cittadino e per la qualità stessa dei servizi di prossimità. Un’area urbana cruciale che, superati i disagi di questa fase, ritornerà migliorata alla nostra comunità”.