Mogliano fa guerra alle zanzare: disinfestazione e antizanzare gratis per tutti

MOGLIANO - Prodotto antizanzare gratis a Mogliano. Lunedì 8 e 29 aprile in Piazza caduti sarà distribuito infatti il prodotto liquido per il controllo ecologico del ciclo vitale dell’insetto.



Mentre a partire da lunedì 25 marzo, meteo permettendo, è previsto l’avvio della campagna di disinfestazione antilarvale.



Nei giorni del mercato settimanale di lunedì 8 e 29 aprile il Comune di Mogliano in collaborazione, con SGD Group, provvederà alla consegna gratuita, ai cittadini di Mogliano Veneto, del prodotto liquido pronto uso per il controllo ecologico delle zanzare, in un gazebo che sarà posizionato davanti al Monumento ai Caduti, in Piazza dei Caduti.



Il prodotto liquido pronto uso è mirato all’impedimento dello sviluppo degli stadi immaturi delle zanzare di ogni specie, prima che queste si trasformino in insetti adulti pronti a pungere l’uomo.