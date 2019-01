Mogliano fa i certificati anche ai non residenti

MOGLIANO - Elaborazione dei dati anagrafici più veloce e soprattutto efficace. Da fine di settembre 2018, il Comune di Mogliano Veneto è entrato a far parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (l’acronimo è ANPR).



Si tratta di una novità non di poco conto. ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, in modo più veloce ed efficace. Oppure di produrre certificati anche ai cittadini residenti altrove, ma comunque in un comune con questo tipo di servizio.



Mogliano è primo comune di medie dimensioni nella provincia di Treviso che si è adottato di questo sistema.



Il risultato è stato ottenuto al termine di un minuzioso lavoro di allineamento dei dati anagrafici contenuti nella banca dati comunale.



Già a distanza di pochi mesi, con l’aumento progressivo del numero dei comuni che aderiscono ad ANPR, cominciano a vedersi i primi risultati del lavoro svolto fino ad ora, in termini di efficientamento dei servizi anagrafici che, al momento, per i cittadini si concretizzano nella possibilità di ottenere certificazioni anagrafiche anche da un comune diverso da quello di residenza a patto che sia subentrato in ANPR.