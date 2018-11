Mogliano, ecco la nuova lista "Piazza Civica"

MOGLIANO - Piazza Civica è il nome della neonata lista civica di Mogliano Veneto, nata su proposta di un gruppo di Eex appartenenti al Gruppo Giovani guidato dall’ex sindaco Azzolini.



Lo ha segnalato il Nuovo Terraglio. Si tratta, nella fattispecie, di Giorgio Copparoni, Alberto Vianini, Alessandro Gosetto, Vittorio Zanus, Andrea Bortolato e Alessandro Polo.



“Ci siamo trovati per definire il programma – dice Alessandro Polo – Posso dire che ognuno di noi ha nel DNA quello di essere vicini alla città e volti verso di essa, di conseguenza il programma deve essere un progetto per Mogliano e per i suoi cittadini”.



“Una volta definiti tutti i punti del programma, speriamo che vengano condivisi da altre forze politiche e non, il che potrebbe far nascere uno schieramento di rilievo per le prossime elezioni amministrative. In definitiva guardiamo verso tutti coloro che sono delusi dall’attuale gestione della città”.