Modello muore mentre sfila

Ha barcollato per qualche secondo Tales Soares prima di collassare a terra. Il modello 26enne era in passerella, durante la settimana della moda di San Paolo del Brasile, quando ha perso i sensi. Soccorso immediatamente e portato in ospedale, non è stato possibile salvarlo si legge sul 'Sun'.

Il pubblico inizialmente pensava che la caduta facesse parte dello spettacolo. Ma quando paramedici e i vigili del fuoco si sono precipitati in passerella portando via Tales, a tutti è stato chiaro che si trattava di un malore. Qualcuno ha ipotizzato inizialmente che il giovane avesse avuto un attacco epilettico a causa del modo in cui era caduto.

Ma come riferito dall'agente del modello, Rogério Campaneli, "i medici sospettano che Tales potrebbe aver avuto un problema congenito". A detta della sorella però il giovane non avrebbe avuto problemi di salute, non aveva mai avuto crisi epilettiche e non era mai svenuto. Inoltre si sottoponeva regolarmente a controlli.