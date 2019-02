Moda, molte offerte di lavoro ma mancano candidati qualificati

TREVISO - Il sistema moda italiano è uno dei pilastri dell’economia nazionale con 95 miliardi di fatturato e 600mila addetti. Un asset industriale che anche a Treviso ha uno dei poli di riferimento. Ma oggi è sempre più difficile trovare professionisti del settore.



Le posizioni di lavoro qualificato sono diverse ma mancano i candidati adeguati. Secondo Unioncamere serviranno al settore almeno 50mila nuovi addetti, lungo tutta la filiera. Ma da tempo c’è un allarme occupazione ‘al contrario’: l’offerta di lavoro non incontra candidature sufficienti e mancano anche le ‘vocazioni’ nelle iscrizioni ai percorsi scolastici dedicati.



“Il capitale umano - spiegano Andrea Rambaldi e Alberto Zanatta, Presidenti del Gruppo Moda Sport e Calzatura di Assindustria Venetocentro - rappresenta un problema crescente per la competitività e il futuro manifatturiero della moda italiana e veneta. Vi è l’uscita di molte figure professionali chiave, dalle alte competenze e con lunga esperienza, e in parallelo l’esigenza di nuove professionalità per accompagnare il passaggio ad Industria 4.0 e in generale alla digitalizzazione nella produzione industriale, come nella logistica, il marketing e la comunicazione. Le nostre aziende, dal fashion allo sportsystem alla calzatura, stanno implementando importanti sistemi, ma è necessaria una nuova generazione di collaboratori in grado di coniugare manualità e innovazione, che potrebbe anche favorire il reshoring dei segmenti di produzione a più alto valore aggiunto”.



A Treviso e Padova è presente uno dei principali distretti italiani ed europei della moda e calzatura. Vi sono attive 4.539 imprese (42% del comparto in Veneto) per 27mila addetti (37,2% del totale). La filiera tessile, moda, calzatura ha realizzato nel 2017 un volume di esportazioni di oltre 3,3 miliardi di euro (il 31,8% del totale veneto). Positivi anche i risultati nei primi nove mesi del 2018, con più di 2,6 miliardi di export complessivo (+0,9%) pari al 6,7% del totale italiano nel settore.



Domani, proprio a conclusione della stagione delle manifestazioni italiane della moda, si svolgerà a palazzo Giacomelli l’assemblea elettiva del Gruppo Moda, Sport e Calzatura di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso. Al centro dell’incontro pubblico, dal titolo ”Manualità e IT. Manifattura artigianale e innovazione tecnologica per nuove figure professionali nei settori moda sport e calzatura”, il tema del lavoro”.