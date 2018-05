Mobilità "green", se ne parla a Oderzo

ODERZO - Strade del Veneto sempre più "green". Veneto Strade, partner del progetto europeo e-Moticon (Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020), ha avviato un percorso multicanale a sostegno della mobilità elettrica.



Il progetto, che si concluderà nel primi mesi del 2019, cui aderiscono 15 partner e 41 osservatori internazionali in rappresentanza di cinque paesi (Italia, Francia, Austria Germania, Slovenia e Svizzera), prevede, la costruzione di una piattaforma web che consentirà di avere una mappa statica e dinamica dell'elettro mobilità nella regione.



La banca dati,verrà costantemente aggiornata, e si connetterà con altri database esistenti, tra cui quelli di altre Regioni e altre nazioni.



Le caratteristiche di questa piattaforma e l'intero progetto sono stati presentati nel corso della tavola rotonda tenutasi presso il Collegio Brandolini-Rota di Oderzo, dal titolo: "Rete di ricarica a supporto della mobilità elettrica - un primo contributo all'approccio strategico regionale".



L'incontro, organizzato da Veneto Strade in collaborazione con la Regione del Veneto è stato utile per raccogliere opinioni e riscontri al fine di convalidare le prime proposte di indirizzo relative al prossimo sviluppo della mobilità elettrica regionale, anche in vista della realizzazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti.