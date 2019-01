VITTORIO VENETO - Mistero sulla chiusura dell’hotel Terme a Vittorio Veneto. In questi giorni l’attività era chiusa al pubblico, e in tanti se ne sono chiesti il motivo. Il telefono continua a squillare “a vuoto”, e sia ieri che oggi al centralino non era reperibile nessun operatore.

L’ufficio Iat di Vittorio Veneto, che si occupa del turismo in città, non era al corrente della chiusura di questi giorni, e quindi non ha potuto fornire indicazioni in merito. Rimane quindi il mistero, visto che anche chi gestisce l’hotel, direttamente o indirettamente non ha fornito nessuna informazione. Non risultano, né sul sito web, né nella pagina Facebook, avvisi di chiusure o di sospensione del servizio.

In tanti si sono chiesti perché l’attività in questi giorni sia chiusa. All’entrata non sono appesi cartelli o avvisi. Pare che all’interno si stiano effettuando dei lavori, sembrano di primo acchito delle operazioni di manutenzione.

L’hotel Terme è una delle pochissime strutture alberghiere rimaste in centro città. Un’attività storica, un vero e proprio punto di riferimento nella sua storia decennale per tantissimi turisti e avventori. Anche per questo tanti vittoriesi si stanno interrogando su cosa stia accadendo all’hotel in questi giorni.