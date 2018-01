Mistero nel porno: 5 attrici morte in 3 mesi

Shyla, August, Yuri, Olivia Nova e Olivia Lua. Una macabra lista per il mondo dell'hard, che in meno di tre mesi ha perso cinque fra le sue stelle. Un mondo fatto di depressione, droga, ma anche isolamento, solitudine e bullismo dietro la scomparsa prematura di giovani attrici i cui decessi ancora tutti da chiarire restano avvolti nel mistero. A dare il via alla triste conta, Shyla Stylez, 35enne morta improvvisamente nel sonno il 9 novembre scorso durante un breve soggiorno a casa della madre a Los Angeles. Le cause della morte, ad oggi, non sono ancora state rese note. Un mese più tardi, a togliersi la vita è Mercedes Grabowski, in arte August Ames. 23 anni, la giovane promessa del porno si sarebbe suicidata dopo le accuse di omofobia ricevute sui social.

A scatenare gli eventi, un tweet nel quale l'attrice affermava di aver rifiutato di girare un film con un collega attivo nel porno gay: "My body, my rules", "il mio corpo, le mie regole", aveva poi spiegato, respingendo le accuse e sottolineando come si trattasse di una questione di sicurezza sanitaria: "Non sono omofoba", si era difesa su Twitter, ma "non voglio mettere a rischio il mio corpo, non so cosa facciano nelle loro vite private". Una settimana dopo, August si è impiccata in casa. Yuri Luv, 31 anni, muore solo a qualche giorno di distanza. Stando alle notizie diffuse dalla stampa americana, la diva del porno sarebbe rimasta vittima di un mix letale di droghe e farmaci. Il giorno di Natale su Twitter scriveva di sentirsi "molto sola".

Qualche giorno più tardi, il 9 gennaio, Olivia Nova è stata trovata morta a soli 20 anni nella sua casa di Las Vegas. Secondo le dichiarazioni degli inquirenti riportate dalla stampa, la giovane avrebbe ingerito una massiccia dose di sonniferi. Entrata nel porno pochi mesi prima, nel marzo 2017, Olivia aveva già girato circa 20 film hard ed era sotto contratto con LA Direct Models. E con l'agenzia specializzata in modelle e attrici hard aveva firmato anche l'ultima pornostar morta giovedì scorso, Olivia Lua. 23 anni, attrice hard dall'aprile 2017, la ragazza è stata ritrovata morta nella clinica di riabilitazione dov'era ricoverata dopo una ricaduta. Anche per quanto riguarda l'ultimo decesso, le cause non sono ancora state rese note.