Il mio stile? Ecosostenibile!

Un po’ ci pensava prima, ma da quando è diventata mamma di due bambine Eleonora Marchesan (in foto) - originaria di Chioggia ma residente a Olmo di Martellago - ha deciso che la sua sensibilità etica ed ecologica doveva tradursi in qualcosa di concreto. “In acquisti consapevoli per esempio - dice -. In iniziative che promuovessero azioni rispettose dell’ambiente e della salute”.



Qualche mese fa, Eleonora ha dunque aperto online la piattaforma ZeroWaste Veneto (verso zero sprechi e zero rifiuti). “Con un team di collaboratori - spiega - ci occupiamo di sensibilizzare gli abitanti della regione sull'importanza di uno stile di vita ecosostenibile promuovendo eventi, iniziative, realtà locali come i gruppi di acquisto solidale, negozi alla spina, e chiunque produca biologico senza imballaggi in plastica o per quanto riguarda l'abbigliamento in materiali sintetici”.



Al di là delle sue aspettative ZeroWaste Veneto è cresciuta in maniera esponenziale. E in pochissimo tempo. “In rete - precisa Elenora - i siti dedicati alle pratiche per ridurre sprechi e consumi sono un miriade, ma a livello regionale mi sono resa conto che mancava una rete organica che consentisse alle persone di conoscere aziende e servizi e realtà agricole che lavorano in modo sostenibile. E di cui il Veneto è ricco. Per esempio abbiamo i consigli di una studentesse di Chicmica dell’università di Padova che dà indicazioni su come preparare in casa saponi e detergenti naturali o una sarta di Verona che aiuta a individuare mercatini vintage o a sistemare gli abiti con accorgimenti che fanno bene all’ambiente oltre che al portafogli”.



ZeroWaste ha rappresentanti in ogni provincia del Veneto, ed è presente sui canali social come Facebook, Instagram, Telegram e Twitter (#zerowasteVeneto e @VenetoZero) con oltre un migliaio di utenti. “Siamo una rete eterogenea di persone che vuole vivere col minimo impatto ambientale - aggiunge Eleonora - e il nostro obiettivo, oltre a quello di sensibilizzare, è di aiutarci reciprocamente su dove fare acquisti a 360° consapevoli ed etici. Non apparteniamo a nessun partito politico o associazione, siamo semplici cittadini e consumatori che vogliono vivere e insegnare a chi lo desidera come vivere nel rispetto dei nostri terreni e del nostro prossimo nella realtà veneta”.