I Mini Cuccioli protagonisti del Natale 2018 di Treviso.

Sabato e domenica a Treviso Gli Alcuni e i Mini Cuccioli insieme

per raccontare ai bambini LA LEGGENDA DI NATALE: appuntamento in Piazza dei Signori per una appassionante “caccia al tesoro” nelle vie e nelle piazze del centro.



Al termine dello spettacolo i bambini riceveranno il coupon per ritirare gratuitamente un omaggio dei Mini Cuccioli nei negozi aderenti all’iniziativa.



Sabato 22 e domenica 23 dicembre ultime due repliche per “La leggenda di Natale”, tradizionale spettacolo natalizio per i bambini e le famiglie, ideato e messo in scena da Gli Alcuni per la regia di Sergio Manfio. Si parte da Piazza dei Signori alle 17 per poi seguire l’affascinante storia addentrandosi per le vie del centro città, seguendo gli attori de Gli Alcuni e le grandi mascotte dei Mini Cuccioli su 4 diversi palchi allestiti nei giorni scorsi.



Lo spettacolo, gratuito, è realizzato per Natale a Treviso 2018, in collaborazione con gli Assessorati ai Beni Culturali e Turismo e alle Attività Produttive del Comune e con la collaborazione di Confcommercio Treviso.



*** LO SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO: Come sempre il Capi e l’Assistente, Sergio Manfio e Francesco Manfio, che attendono i bambini sul Palco di Piazza dei Signori, con l’indispensabile sostegno dei bimbi del pubblico devono impedire a Maga Cornacchia di rovinare le feste del Natale. Quest’anno è la betulla Lalla che avvisa i bambini del pericolo, consegnando loro una misteriosa lettera fatta di foglie. Da qui prende il via una magica e trascinante avventura, che vedrà il pubblico seguire gli attori e le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, in un percorso che si snoda tra le vie e le piazze della città. A ogni tappa i bambini troveranno nuovi attori de Gli Alcuni che presenteranno una parte dello spettacolo e, tra musiche incantate e canzoni in rima, potranno seguire gli eventi che li porteranno a fare ciò che serve per fermare la malvagia Maga Cornacchia. Dopo le tappe in giro per la città il pubblico tornerà in Piazza dei Signori per il gran finale.



*** IL GIOCO DEL NATALE NEI NEGOZI: Al termine di ogni spettacolo ai bambini verrà dato un coupon per ritirare gratuitamente un pupazzetto dei Mini Cuccioli in uno dei 44 esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Una sorta di nuova caccia al tesoro – rappresentato dai deliziosi pupazzi che raffigurano i character della serie in onda ogni giorno su Rai Yoyo – che fa seguito allo spettacolo in piazza, e che porterà i bambini a ritirare un regalino sicuramente gradito da aggiungere sotto l’albero. Tutti i coupon riportano il nome del negozio in cui andare prendere il proprio pupazzetto, e a ogni tagliando corrisponde un omaggio, per cui i bambini possono star sicuri che non andranno invano nei negozi a cercare i Mini Cuccioli.



*** L’elenco dei negozi aderenti si trova sul sito della Leggenda di Natale:

https://laleggendadinatale.wordpress.com/giocodelnatale/.

*** Si può seguire anche la pagina Facebook dedicata all’evento, che viene aggiornata quotidianamente: https://www.facebook.com/LaLeggendaDiNatale/



L’assessore Lavinia COLONNA PRETI: “Siamo felici di aver contributo, anche quest’anno, alla realizzazione di questo straordinario spettacolo, ormai diventato un appuntamento imprescindibile delle festività trevigiane. Ci tengo a ringraziare il Gruppo Alcuni perché l’impegno e i tanti riconoscimenti che hanno raggiunto a livello internazionale non li hanno distolti dal continuare a “dare” con sempre maggior impegno alla loro Città ed in particolar modo ai suoi “piccoli” cittadini”.



Un commento di Francesco MANFIO: “In linea di massima tutte le grandi società che realizzano cartoni animati si occupano di produrli e di far sì che vengano distribuiti nel mondo in modo più capillare possibile, senza rapporti con il proprio territorio. È evidente che anche Gruppo Alcuni lavora affinché i propri cartoni siano distribuiti il più diffusamente possibile nel mondo, e lo sta facendo con successo. Abbiamo però scelto anche di mantenere il cordone ombelicale che ci lega ai luoghi dove questi cartoni animati sono stati ideati e realizzati. Proprio in quest’ottica si inserisce la Leggenda di Natale, un’occasione in cui Sergio ed io, insieme ai nostri collaboratori, offriremo ai bambini la possibilità di compiere un fantastico viaggio attraverso la città, accompagnati dai loro beniamini, i Mini Cuccioli. Voglio chiarire che questa scelta ha un duplice ruolo: da una parte c’è il piacere di offrire alla città – ai bambini! – un incontro con i Mini Cuccioli, dall’altra confesso che traiamo dai commenti e dall’entusiasmo dei bambini alcuni spunti, idee ed energie sempre nuove per poter concepire e realizzare i nostri cartoon… e questi sì saranno visti dai bambini di tutto il mondo!”.