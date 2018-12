Militare muore durante esercitazione di sub nel lago di Garda

Un militare dell'Aerobase del Sesto Stormo dell'Aeronautica a Ghedi è morto questa mattina durante un'immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. L'uomo era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l'allarme non vedendo più riemergere il militare. I tre stavano facendo una esercitazione.

Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita. La Procura ha aperto un'inchiesta per capire cosa possa essere accaduto.

La vittima è Miguel Verdecchia, aviere 39enne. Romano di nascita, da una decina di anni era di stanza all'aerobase di Ghedi.

Foto d'archivio