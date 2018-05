Migranti, Juncker: "Difenderemo i diritti degli africani in Italia"

"Non giudichiamo i governi su quello che annunciano, ma su quello che fanno. Ma restiamo attenti, per salvaguardare interamente i diritti degli africani che si trovano in Italia".

E' quanto ha detto il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, rispondendo a una domanda riguardante i programmi del prossimo governo italiano in materia di gestione dell'immigrazione, durante un punto stampa a Bruxelles, al fianco del presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat.