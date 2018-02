Migranti: aumenta la disponibilità ad accoglierli e diminuisce il flusso

I migranti non sono in cima ai miei pensieri perché mi pare ci siano problemi molto più gravi e urgenti -lavoro, lavoro giovanile, pensioni, economia, suicidi di ragazzi e di adulti strozzati dai debiti o licenziati. La campagna elettorale si sviluppa quasi del tutto su questa questione e su una presunta recrudescenza neo-fascista quasi come se gli italiani fossero culturalmente di sinistra invece di essere tutti, compreso chi scrive, “clerico-fascista”. Tutti "fascisti" con le varie sfumature che vanno dal nero al grigio scuro - o tutti con “sfumature di grigio”.

Il PD ha potuto andare al Governo solo diventando di fatto un partito di “destra” o almeno liberandosi del tutto dalla sua identità e dalla sua tradizione. Il modesto 7% di LEU è tutto qui -ed è tutto qui il 38% di Berlusconi. Solite digressioni che non meritano un Post ma qualche “riga sparsa”.

Torniamo ai migranti. L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) in accordo con i Comuni ha aumentato la disponibilità di accoglienza, che credo sia misurata in posti-letto da 4 mila a 36 mila con una distribuzione di 2,5 migranti ogni mille cittadini. Il flusso è diminuito del -34% ma questo dato viene ritenuto “provvisorio” perché pare ci sia un imminente flusso importante dalla Libia. Se non ci fosse sotto un dramma per tutti la Libia mi fa un po’ sorridere perché è dal Governo Crispi che andiamo-torniamo-andiamo-ritorniamo… andiamo noi-vengono-loro-ritorniamo-noi… Nei concorsi pubblici credo esista ancora la “priorità” per i figli di profughi della Libia. Prima amici con le Tendopoli a Roma (città chiusa) e poi impiccati per crimini contro l’umanità.

Allora? Decidiamo o no?

Battute a parte resta non tanto il problema dei numeri, dell’accoglienza che aumenta o il flusso che va o viene. Il nocciolo duro resta, e resta in modo drammatico, quello dell’”integrazione”. Gli “accoglienti” sono favorevoli, o costretti, e si dichiarano per un “vero progetto di integrazione”.

Integrazione di chi?

Il Veneto e la Lombardia non si “integrano” con l’Italia, l’Emilia stessa cosa, il Nord è eccellenza mentre il Sud sono terroni (la quotazione delle siringhe come va oggi?). Il Sud è fascista e mafioso, mentre il Nord è democratico e limpido come l’acqua di fontana. Il Sud dice di noi “polentoni” -poco svegli.

Non basta. Il Nord ha il Prosecco al Vinitaly, ma il Nord ha un vino meglio del prosecco al Vinitaly.

Treviso è “città d’arte” mentre Mestre è “città di trans e operai” -e giù botte da orbi alle partite di calcio Treviso-Mestre.

Milano è “città da bere” -polo finanziario, editoriale e il “cervello pensante” dello Stivale- Roma è “ladrona”.

Integrazione? Sì, non c’è alternativa all’integrazione, (cercata con le armi e le torture la Globalizzazione, era ovvio che ne conseguiva anche una “globalizzazione etnica e culturale”) ma forse è il caso di spostare l’attenzione dalla “guerra dei numeri” ad una “rivoluzione culturale”.

E non credo si possa fare se non come processo di decenni o secoli.