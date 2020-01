Migliaia di persone in piazza per il Capodanno a Conegliano, San Vendemiano e Vittorio Veneto

Conegliano

Il Natale e il Capodanno non deludono le aspettative. A Conegliano, Vittorio Veneto e San Vendemiano le piazze si sono riempite per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, facendo registrare numeri davvero importanti per le feste del veglione. Le immagini delle folle riunite per il Capodanno potrebbero essere utilizzate come bellissime cartoline per testimoniare il successo generale riscosso dai villaggi di Natale organizzati nei tre comuni.

A San Vendemiano, ormai, “Magie d’inverno” è diventata una tradizione: il momento clou è stato il Capodanno, con migliaia di persone a ballare e festeggiare con l’animazione di Radio Company.

San Vendemiano

Migliaia di persone anche in centro a Conegliano, gremito di gente per i festeggiamenti ai piedi della Scalinata degli Alpini. La festa, coordinata da Radio Piterpan, ha attirato tantissime persone, che hanno invaso pacificamente via Carducci, via Mazzini e Corso Vittorio Emanuele. Cifre molto importanti, durante il corso delle festività, per tutto il villaggio di Natale e le sue attrazioni, su tutte le ruota panoramica.

E’ stato un Capodanno riuscito anche quello di Vittorio Veneto, che ha visto Piazza del Popolo riempirsi di migliaia di persone per l’arrivo del noto evento “Febbre a 90”. La ciliegina sulla torta di un Natale molto positivo, che quest’anno ha portato in centro anche una novità: la grande giostra da 27 metri, che ha richiamato tantissimi giovani.

Vittorio Veneto