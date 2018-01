"Mi sento perso", il dolore del fidanzato di Dolores

"Se n'è andata la mia amica, la mia partner e la donna della mia vita. Il mio cuore è spezzato e non potrà mai più ripararsi". E' un messaggio commovente e pieno d'amore quello che il musicista newyorkese Olé Koretsky dedica alla fidanzata Dolores O'Riordan, la celebre cantante dei Cranberries scomparsa lunedì scorso a Londra a soli 46 anni.

"Dolores è una bella persona", scrive Koretsky sul sito della band D.A.R.K. di cui faceva parte insieme alla compagna, "La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L'energia che continua ad irradiare è innegabile". "Mi sento perso - confessa il musicista, esprimendo il proprio dolore per la perdita della fidanzata - Mi manca tantissimo. Continuerò a vagare per questo pianeta per un po' di tempo ancora, sapendo bene che ora qui non c'è un posto per me".