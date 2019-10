Mette la retromarcia e investe un uomo, secondo episodio a Vittorio Veneto in pochi giorni

VITTORIO VENETO - Questa mattina un uomo stava camminando per la strada per raggiungere il Quadrilatero, quando è stato investito da un automobile che stava uscendo in retro dal garage.

Il 70enne, residente a Serravalle, è finito a terra. Immediato il soccorso da parte dell’automobilista che non aveva visto passare il pedone.

Sul posto è arrivato il personale del Suem che ha portato il pensionato, che per tutto il tempo è rimasto cosciente, al pronto soccorso. Le sue condizioni fortunatamente non sembrerebbe essere gravi.

Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi del caso.