Mette in moto l'auto e scende, ma viene travolto e ucciso dal mezzo

VERONA - E' stato schiacciato dalla sua auto e non investito da un'altra macchina - come riferito in un primo tempo - l'uomo 51enne trovato morto questa mattina a Negrar (Verona), nella frazione di Montecchio.

E' stata la moglie a dare l'allarme dopo avere scoperto il corpo esanime del marito.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, sembra che l'uomo sia sceso dal suo fuoristrada su una strada in pendenza e l'auto, con il motore già acceso, lo avrebbe travolto per poi finire la propria corsa ribaltandosi in un campo.