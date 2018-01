Mette due neonati nel freezer: congelati vivi

I corpi di due neonati sono stati trovati nel freezer di una casa in Ucraina. I piccoli sarebbe stati congelati vivi. La polizia, come riporta la stampa locale, ha dichiarato che i due corpicini sono stati ritrovati nel freezer della cucina e i due sarebbero nati meno di un anno prima.

L’episodio raccapricciante si è verificato nello stato del Kirovohrad. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a un’ispezione della polizia, attuata poiché la madre dei piccoli, una 34enne, si era recata all’ospedale in stato confusionale.

I due bambini sarebbero stati messi nel freezer in due momenti diversi: uno sarebbe stato congelato da tempo, mentre l’altro, al momento del ritrovamento, non nera ancora completamente solido. La donna, che ha altri tre figli a quanto pare in buona salute, è stata accusata di omicidio.