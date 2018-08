Messico, si schianta aereo con oltre 100 persone: tutti salvi

Ottantacinque feriti e nessuna vittima. E' questo il bilancio 'miracoloso' dello schianto di un aereo di Aeromexico precipitato appena dopo il decollo nello stato di Durango, nel nord del Messico, con 103 persone a bordo. Lo hanno riferito le autorità locali. "L'aereo si è schiantato durante il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria", ha detto il ministro messicano di trasporto, Gerardo Ruiz Esparza su Twitter. A bordo del velivolo 97 passeggeri registrati più due bambini piccoli in braccio ai propri genitori, e quatto membri dell'equipaggio.



"Non ci sono persone morte", ha confermato il governatore dello stato Jose Aispuro su Twitter, aggiungendo che due persone, tra cui il pilota, sono rimaste ferite in modo serio, ma sono in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, l'incidente è avvenuto durante una forte grandinata intorno alle 16 ora locale. Aispuro ha spiegato che l'Embraer 190 è stato colpito da forti raffiche di vento dopo essere decollato per Città del Messico e che a bordo è scoppiato un incendio dopo che l'aereo era già precipitato in un campo.



Alcuni passeggeri hanno segnalato uno "strano movimento" quando l'aereo è decollato. "Stava piovendo, c'è stata una tempesta, penso che abbiano tentato di cancellare il decollo ma non ci sono più riusciti", ha detto Aispuro. L'aereo è andato oltre la pista, ha preso fuoco ed è stato "seriamente" danneggiato, ha aggiunto. In una conferenza stampa, un portavoce della compagnia aerea ha rifiutato di commentare ulteriormente la causa dell'incidente, ma ha promesso che sarà avviata un'indagine.



Anche il ministro dei Trasporti Ruiz Esparza ha detto che verrà istituita una commissione d'inchiesta. Le immagini televisive mostrano una colonna di fumo nero che si leva dalla carlinga in fiamme, dopo l'impatto con il suolo. "Spero che l'equipaggio e tutti i passeggeri stiano bene", ha twittato il presidente Enrique Pena Nieto, aggiungendo di aver incaricato l'esercito, la Protezione civile e le autorità dei trasporti di collaborare nella gestione dell'incidente.