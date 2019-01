Mercoledì sette cinema della Marca doneranno gli incassi alle popolazioni colpite dal maltempo

TREVISO - Mercoledì 16 gennaio, c’è un motivo in più per andare al cinema. Le sale cinematografiche, 7 in provincia di Treviso e 27 in tutto Veneto, destineranno, quota parte dell’incasso di quella giornata alle popolazioni del Veneto colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018.



L’iniziativa di solidarietà, promossa dalla Regione Veneto e Agis, è stata annunciata dall'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari.



Nella Marca sono sette le sale che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà "Veneto in ginocchio”, in particolare: il multisala Melies a Conegliano, il multisala Italia a Montebelluna, il cinema Cristallo a Oderzo, il Manzoni a Paese, l’Edera e il Corso a Treviso e il multisala Hesperia a Castelfranco.



“Le imprese associate all’Agis si sono prontamente affiancate all’iniziativa della Regione del Veneto – sottolinea il presidente Unione Agis Triveneta, Franco Oss Noser –, confermando la stretta vicinanza del mondo dello spettacolo ai bisogni, problemi ed emozioni del territorio”.



“Ringrazio l’Agis e le tante imprese del settore che hanno confermato una volta di più la propria sensibilità e generosità – afferma l'assessore Corazzari –: con il loro aiuto sarà possibile far confluire nel conto corrente della Regione del Veneto ulteriori risorse che serviranno a finanziare interventi di sostegno alle aree colpite dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi”.



Nel frattempo si continua a lavorare al “cartellone” del teatro e degli spettacoli dal vivo, nel quale sono impegnate note istituzioni culturali e numerose realtà artistiche del Veneto, “unite – sottolinea l’assessore – in un’azione solidaristica di grande valore sociale”.