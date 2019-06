Mercatone Uno, si apre uno spiraglio

Si apre uno spiraglio per i 1.800 lavoratori di Mercatone Uno, dopo il traumatico annuncio di fallimento appreso via social due settimane fa. L'attesa decisione del Tribunale di Bologna finalmente è arrivata venerdì, con la comunicazione al Mise della disponibilità all'autorizzazione condizionata per l’approvazione del programma di cessione che verrà presentato dai commissari di Mercatone Uno. Un passaggio, questo, che come aveva spiegato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, nell'incontro con i sindacati il 27 maggio, e come ha ribadito il Mise, rappresenta il percorso propedeutico allo sblocco degli ammortizzatori sociali. E "successivamente partirà la fase di reindustrializzazione per garantire un futuro certo ai lavoratori".

Dopo l'annuncio del dicastero di Via Veneto, i commissari straordinari di Mercatone Uno, Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari, hanno comunicato che presenteranno "a breve l’istanza al ministero per concludere l’iter delineato dal Tribunale di Bologna per la retrocessione all'amministrazione straordinaria dei compendi aziendali e rendere così possibile l’accesso dei dipendenti agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge".