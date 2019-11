Mentana apre la raccolta fondi per Venezia, Zaia: “Grazie al direttore che sta a fianco dei veneti”

Aperta una campagna di raccolta fondi dal giornalista Enrico Mentana e Tg La7 per aiutare Venezia e i suoi cittadini a rimettersi in piedi. La sponsorizzazione della raccolta è partita dalla pagina Facebook del direttore. E’ stato messo a disposizione un iban per i versamenti solidali.

“Aiutare è un atto spontaneo, non un obbligo o una tassa-ha dichiarato il giornalista- Se non sentite il desiderio di farlo, in favore di chi in zone magari meno note nella laguna ha perso tutto, passate oltre, perché il post non vi riguarda. Evitate però i soliti commenti impastati di odio e rancore. Non è il giorno, non è l'argomento".

Immediata la risposta del governatore Zaia che ha dichiarato: «Grazie al direttore del Tg La7 News Enrico Mentana che anche in questa occasione – come per Vaia e non solo – sta a fianco dei veneti!»