Meningite in Veneto: muore una donna

BASSANO DEL GRAPPA - Una donna di 57 anni, Graziella Guarise, residente a Rosà (Vicenza), è morta per sospetta meningite nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, la donna era giunta al nosocomio la notte tra lunedì e martedì, accusando febbre molto alta; qui era stata sottoposta ad accertamenti ed esami, tra cui Tac torace, cerebrale e all'addome, e poi trasferita d'urgenza in rianimazione, dove è avvenuto il decesso, che sarebbe avvenuto per complicazioni della meningite da meningococco.

In una nota la direzione dell'Ulss 7 ha riferito che, come da prassi in questi casi, è stato allertato il Servizio di igiene pubblica per la profilassi dei familiari e dei contatti più stretti. Al San Bassiano la profilassi, a cura della direzione medica ospedaliera, ha riguardato 29 operatori sanitari con cui la donna è entrata in contatto durante il percorso di cura.