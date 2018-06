Melania, niente aereo per un mese

Melania Trump non ha accompagnato il marito al G7 in Canada, e non lo accompagnerà a Singapore la prossima settimana, su consiglio dei medici. Lo ha rivelato lo stesso Donald Trump parlando con i giornalisti poco prima della partenza per il Canada.

"Non può prendere l'aereo per un mese, lo hanno detto i dottori, ha avuto un intervento importante, durato quasi quattro ore" ha affermato il presidente svelando nuovi dettagli dell'intervento a cui è stata sottoposta la first lady a metà di maggio per quella che è stata descritta come una patologia benigna al rene.

Trump ha comunque spiegato che la moglie ora "sta molto bene". Dimessa dall'ospedale dopo cinque giorni, Melania Trump è riapparsa in pubblico solo nei giorni scorsi, una circostanza che ha fatto circolare sui media varie voci e supposizioni.