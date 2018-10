Meghan è incinta

Dolce attesa per il principe Harry d'Inghilterra e sua moglie Meghan. "Il duca e la duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa è in attesa di un bambino per la primavera 2019" ha annunciato Kensington Palace sul proprio account Twitter.





I due, si legge in un altro post, "hanno apprezzato il sostegno ricevuto da ogni parte del mondo, dal loro matrimonio dello scorso maggio in poi, e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico". Harry e Meghan si sono sposati nel castello di Windsor a maggio e l'annuncio arriva mentre la coppia è impegnata in un tour ufficiale di 16 giorni in Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda: il primo al di fuori della Gran Bretagna dal giorno delle nozze.