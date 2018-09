La "megavendetta" di Rocco Casalino

"Se poi all'ultimo non escono i soldi per il reddito di cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del Mef". Parla così Rocco Casalino, in una registrazione Whatsapp pubblicata da alcuni quotidiani, tra cui 'la Repubblica', che il portavoce del presidente del Consiglio avrebbe inviato a un suo interlocutore, probabilmente un giornalista, per passargli un'informazione da far finire sui giornali.

"Domani se vuoi uscire con una cosa che può essere simpatica... - sottolinea Casalino nell'audio - la metti come fonte parlamentare, però, eh...". O i tecnici del Tesoro trovano i soldi, è la confidenza del portavoce del premier, oppure il Movimento Cinque Stelle sarà pronto a far scattare "una megavendetta". Un regolamento dei conti da mettere in atto non nei confronti del ministro Tria, bensì degli alti dirigenti del Tesoro, incolpati di fare ostruzionismo.

"Ormai abbiamo capito che Tria c'entra relativamente - scandisce Casalino - ma qui il vero problema è che ci sono al ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da decenni e che hanno in mano tutto il meccanismo e proteggono il solito sistema. Non è accettabile che non si trovano dieci miliardi del c...".