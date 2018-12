Mega incendio a Venezia, a fuoco 15 cabine della spiaggia

Un incendio, questa notte, ha distrutto quindici cabine di uno stabilimento balneare in via Klinger al Lido di Venezia.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 del mattino con diverse squadre e in un paio d'ore hanno domato le fiamme che hanno devastato le strutture in legno adibite a depositi e spogliatoi. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.

Dai primi sopralluoghi effettuati dai tecnici dei vigili del fuoco e dalla polizia, non è escluso che l'incendio sia di matrice dolosa.